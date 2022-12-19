Van'da 170 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 170 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 170 adet elektronik sigara likidi, 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 302 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.