Van'da 18 bin 228 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların İran sınır hattından getirmek suretiyle yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinde depoladığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın ilçenin Yukarı Tulgalı Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan aramada, 15 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirilirken, diğer ilçelerde de devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinde; Başkale ilçesinde bin 398 paket, Gürpınar ilçesinde 730 paket, Tuşba ilçesinde 590 paket, Muradiye ilçesinde 140 paket, olmak üzere toplamda 18 bin 228 paket kaçak sigara ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.