İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, toplam 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.