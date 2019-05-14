Van'da 18 bin 775 adet fişek ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 bin 775 adet fişek ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Erdem Sokak üzerinde ikamet eden M.K. isimli şahsa, Diyarbakır'da av bayii işletmeciliği yapan A.A. ve R.İ. isimli şahıslar tarafından 21 plaka sayılı araçla fişek getirileceği ve fişeklerin de H.T. isimli şahsa satılacağı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Görevlilerimizce Bitlis - Van karayolu üzerinde ilimize seyir halinde iken takibe alınan 21 plaka sayılı aracın M.K.'nın ikamet adresinde şahısların araçtan kolileri indirdikleri esnada arama yapıldı. Aramada 18 bin 250 adet 9.19 mm ve 525 adet 7.65 mm çaplarında olmak üzere toplam 18 bin 775 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen fişeklerle ilgili M.K., A.A., R.İ. ve H.T. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.