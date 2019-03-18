Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle bir dizi program düzenlendi.

Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'ndeki Zeve Şehitliği'nde düzenlenen program, anıta çelenk bırakılması ile başladı. Zeve Şehitliği'nin gezilmesi ve duaların okunması ile devam eden program, daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Garnizon Komutanlığı Bandosu bir konser verdi. Şiirlerin okundu ve türkülerin seslendirildiği programda, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı. Daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından oratoryo sahnelendi. Program, resim sergisinin gezilmesi ve Double Tree By Hilton Van Otel'de şehit ailelerine yemek ikramıyla son buldu.

Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekinci, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ile öğrenci ve öğretmenleri katıldı.