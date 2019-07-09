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Van'da 19 bin 719 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 19 bin 719 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin İran sınır hattı olan Uzunburun mevkiinden Hangediği Mahallesi'ne kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, atlardan indirilen sigaraların araca yüklendiğini tespit etti. Jandarma ekiplerini fark eden şüpheli şahıslar, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinden atlarla kaçarken, yapılan inceleme sonucunda çuvallar içerisinde 19 bin 719 paket kaçak sigara ve 1 araç ele geçirildi.


Olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

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