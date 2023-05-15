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Van'da 19 Mayıs anısına bisiklet turu düzenlenecek

Van Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu etkinliği düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu etkinliği düzenleyecek.


Van'da bisikletin yaygınlaşması, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına bisiklet turu etkinliği düzenlenecek. 19 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da düzenlenecek olan “Yeşil pedallar bisiklet turu” etkinliğinin Eski Emniyet Müdürlüğü karşısında başlayıp, Kale Yolu ve Sahil Yolu'ndan devam ederek Yaşar Kemal Parkı'nda son bulacağı bildirildi.

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