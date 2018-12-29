Van'da 193 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 193 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 24, Çaldıran'da 3, Çatak'ta 14, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 45, Muradiye'de 18 ve Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 193 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma, don ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Hakkari ve Muş çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar ise Van'da eksi 1, Bitlis'te eksi 1, Muş'ta sıfır ve Hakkâri'de ise eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te eksi 1, Muş'ta sıfır ve Hakkâri'de 2 derece olması bekleniyor. Bölgemiz genelinde çığ tehlikesi bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.