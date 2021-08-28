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Van'da 2 ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 ahırda 42 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 ahırda 42 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu İlçesi Selahattin Eyyubi Mahallesindeki bir ikametin bahçesinde bulunan 2 hayvan ahırında yapılan aramada 42 düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili ahır sahipleri ve organizatörler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

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