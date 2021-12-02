Van'da 2. Anne-Baba Okulu semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişimiyle ilgili ‘Anne-Baba Okulu' seminerlerinin ikincisini düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) işbirliği ile ‘Anne-Baba Okulu' seminerlerinin ikincisi düzenlendi. Kadın ve Aile Daire Başkanlığının koordinasyonunda ilki ağustos ayında yapılan ve aileler tarafından yoğun ilgi gösterilen seminerin ikincisi, Edremit Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşti. Seminere Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcıları Adem Balkanlıoğlu, Yavuz Arslan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'ın eşi Esma Savar, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman'ın eşi Elif Duman, Başkale Kaymakamı Asım Solak'ın eşi Esra Solak ve aileler katıldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, toplumun temel taşını ailelerin oluşturduğunu belirterek Anne-Baba olmanın büyük sorumluluk olduğunu ifade etti. Anne ve babalığın kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel ve kutsal olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, “Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek, topluma da o kadar katkı sağlamış oluruz. Anne ve babalık sadece sorumluluktan ibaret değildir. Bu yüzden çocukların her anlamda yanlarında olmalı, gerçek anlamda yetişmelerini sağlamak için mücadele etmeliyiz. Çocuklarımıza hak ettiği saygıyı, sevgiyi, değeri, ilgiyi göstermeliyiz. Çocuklarımızla kaliteli vakit geçirdiğimiz an; ailesine, ülkesine daha sorumlu bireyler yetiştirmiş olacağız. Bu yüzden bu program çok kıymetli ve anlamlıdır” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise eğitimin ailede başladığını belirterek, “Çocuğun eğitimi ana rahminde başlar, doğumdan sonra da devam eder. Çocuğun kişiliği 6 yaşına kadar ailesinden aldığı eğitimin kalitesine ve şekline uygun olarak yüzde 80 tamamlanmış olur. Aile de eksik kalan veya yanlış verilmiş eğitimin okulda değiştirilmesi veya tamamlanması çok zordur. Yani içinde doğduğumuz ev yaşadığımız şartlar anne babamızın davranışları ilerde nasıl bir ruh haline ya da kişiliğe sahip olacağımızı belirler” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından seminer Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Kuru'nun “Duygu Dostu Ebeveynlik”, Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Güven'in “Çocukluk ve Ergenlikte Sorumluluk Bilinci”, Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Tuna Şahsuvaroğlu'nun “Çocuklarımızdan Ne Bekliyoruz?” ve Psikolojik Danışmanı Aslı Ünal'ın ”Anne Babaların Çocuklarıyla Yaşam Yolculuğu” adlı sunumlarla devam etti.

Yaklaşık 3 saat süren program, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın kapanış konuşmasının ardından sona erdi.