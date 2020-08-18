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Van'da 2 ayrı trafik kazası; 4 yaralı

Van ve Gürpınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NU 364 plakalı kamyonet, Hakkari istikametinden gelen 34 BU 558 plakalı kapalı aksa kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında her iki araçta bulunan sürücüler hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası tek şeritten veril yol, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yol her iki şeritten de ulaşıma açıldı.


Diğer kaza ise İpekyolu Caddesi üzerindeki SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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