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Van'da 2 ayr? yerde meydana gelen yang?na itfaiye ekipleri m?dahale etti

Van merkez Tu?ba ve ?pekyolu il?elerinde meydana gelen 2 ayr? yang?na itfaiye ekipleri m?dahale etti.


Edinilen bilgiye g?re ilk yang?n, Tu?ba il?esi ?zalp yolu ?zerinde meydana geldi. Bir evde yang?n ??kt??? ihbar?n? alan Van B?y?k?ehir Belediyesi ?tfaiye Daire Ba?kanl???'na ba?l? Tu?ba Grup Amirli?i ekipleri olay yerine sevk edildi. K?sa s?rede olay yerine giden ekipler, yang?n? k?sa s?rede kontrol alt?na alarak di?er katlara s??ramadan s?nd?rd?.


Di?er yang?n, ?pekyolu Mahallesi'ne ba?l? ?erefiye Mahallesinde meydana geldi. Bir odunlu?un yand??? ihbar?n? alan Van B?y?k?ehir Belediyesi ?tfaiye Daire Ba?kanl???'na ba?l? ?pekyolu Grup Amirli?i ekipleri, k?sa s?rede olay yerine giderek yang?n? kontrol alt?na alarak s?nd?rd?. Her iki yang?nda yaralanan olmazken, maddi zarar meydana geldi.

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