Van'da 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahısların yasadışı yollardan temin ettikleri kaçak sigaraları sevk edecekleri bilgisi alındı. Bunun üzerine şüpheli şahısların kullanmış oldukları aracı yakın takibe alan jandarma ekipleri, aracı ilçenin Yankıtepe Mahallesi'nde durdu. Araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.