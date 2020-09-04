Van'da 2 bin 500 bağ ot yandı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde çıkan yangında 2 bin 500 bağ ot yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba içesine bağlı Dilimli Mahallesinde meydana geldi. Ot yığınında yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonrası yangın, yakında bulunan 10 bin bağ ot yığınına sıçramadan söndürülürken yangında 2 bin 500 bağ ot yandı.