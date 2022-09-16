Van'da 2 bin 555 çiftçiye tohum desteği

Van'da "Sertifikalı Buğday ve Arpa Tohumu Dağıtımı Projesi" çerçevesinde yüzde 75 hibeli buğday ve arpa tohumu 2 bin 555 çiftçiye dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle 2 bin 555 çiftçiye bin 953 ton buğday ve 797 ton sertifikalı arpa tohumu dağıtımı yapıldı. Van Tarım Kredi Kooperatifinde düzenlenen tohumluk arpa ve buğday dağıtım etkinliğinde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, proje için 38 milyon 217 bin 525 TL bütçe ayrıldığını belirtti. Van'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade eden Vali Balcı, “Ben çiftçiye dost bir vali olarak tarla, bağ, bahçe ve hayvancılıkla uğraşan insanların yanında yer almaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çiftçiyi zenginleştirmemiz lazım, temel problemleri de biliyoruz. Sulanabilir alanlarda gölet yapıp buraları sulamamız lazım. Eğer bu göletleri yaparsak yılda 3-4 defa çiftçimiz korunga, yonca ve buğdayını sulayıp verimi arttırabilir. Yaklaşık 20 tane gölet var inşallah bunları da yapmış olacağız. Yaklaşık 100 bin dönüm alan sulanmış olacak. Bunu da önemli bir hedef olarak belirledik” dedi.

Van'da dikilecek bütün alanlara meyve fidanı dikileceğini dile getiren Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çiftçiye destek vereceğiz. Özellikle Çatak ve Bahçesaray'da ceviz meşhurdur. Onun dışında arıcılığa da tam destek vereceğiz. Çiftçilere sıvat vereceğiz, hayvanlar için gölgelik yapacağız. Kısacası çiftçileri çok sevdiğimi belirtmek istiyorum.”

Yapılan konuşmanın ardından tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ve çiftçiler katıldı.