Van'da ‘2. Derece Hudut Komiserliği' toplantısı

Derece Hudut Komiserliği' toplantısı Van'da gerçekleştirildi.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen görüşmelerde Türk heyetine Vali Mehmet Emin Bilmez, İran heyetine ise İran'ın Urumiye kenti Hudut Komseri Albay Ali Alipour başkanlık etti. İran heyetini valilik önünde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Başkale Kaymakamı Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul karşıladı. İran heyetine başkanlık eden Albay Alipour, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Bilmez ve beraberindekilerle valilik makamına geçti.

Bir süre valilik makamında sohbet eden heyetler, daha sonra Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda görüşmelere başladı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, Urumiye Hudut Komseri Albay Ali Alipour'u ve heyetini Van'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Bilmez, “Van ve Urumiye kentleri arasındaki sınırı kapsayan 15 kilometrelik sorumluluk alanında tesis edilen güven ortamının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi ve doğrudan bölge insanın huzur ve refahına katkı sağlaması son derece memnuniyet vericidir. Tarihi ve köklü ilişkileri bulunan komşu iki ülke olarak, sahip olunan güven ortamına zarar veren unsurlardan arınabilmek için öteden beri var olan karşılıklı işbirliğinin ve bilgi paylaşımının artırılarak sürdürülmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, her iki ülke aleyhine bölücü ve yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunan terörist grupların, ekonomi ve güvenliğe olumsuz etkisi olan kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin artırılması yönündeki gayret ve çabalar her iki ülke tarafından hız kesmeden devam ettirilmelidir” dedi.

Urumiye kenti Hudut Komseri Albay Ali Alipour ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Bilmez'in ve heyetinin göstermiş oluğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Albay Alipour, “İki ülke arasında süre gelen dostluk, bu görüşmelerle daha da gelişiyor. İnşallah bu geliş gidişler ve görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam eder. İnşallah ilelebet sürecek bu dostluğumuz, kalıcı sınır güvenliğinin sağlanmasına da vesile olacaktır” diye konuştu.

Görüşmeler, yarın mutabakatların imzalanmasıyla son bulacak.