Van'da 2. Etçi Sinan Usta Restoran hizmete başladı

Van'da ikinci şubesi açılan 'Etçi Sinan Usta Restoran' düzenlenen görkemli bir törenle hizmete başladı.

Van-Şişli Öğretmenevi restoranı, genç girişimci Sinan Ateş tarafından restore edilerek 'Etçi Sinan Usta Restoranına dönüştürüldü. Kış mevsiminde 50, yaz mevsiminde ise 100 kişinin istihdam edileceği restoranda her bütçeye uygun et ürünleri sunuluyor. Kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK başkanları, iş insanları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği restorandın açılışında konuşan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, “Etçi Sinan Usta, Van için bir değerdir, bir markadır. Etçi Sinan Usta Van'ın ekonomisi için, turizmi için katma değerdir, bir tanıtım mekanizmasıdır. Van ve bölgede olmayan bir et standardı mevcut. Burası bir otel konseptinde olup ayrıca kentin istihdamına katkı sağladı. Ben kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

İşletme sahibi Sinan Ateş ise Türkiye'nin en iyi markası olacaklarını iddia ederek, “Dünyaya açılmayı hedefliyoruz. Kalite bizim için her şeydir. Yemek yemek de bir kültürdür. Bu çerçevede insanlara güzel ve nezih bir ortam oluşturduk. Müşteri memnuniyeti temel prensibimizdir. Van'a yeni bir konsept, nezih bir ortam hazırladık. Allah nasip ederse kış mevsiminde 50, yaz mevsiminde ise 100 kişinin istihdamını sağlayacağız. Her bütçeye uygun lezzetlerimiz var” ifadelerini kullandı.