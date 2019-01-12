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Van'da 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Kaptan Sokak üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 10 paket halinde toplam 2 kilo 120 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan F.G. isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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