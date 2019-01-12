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Van'da 2 kilo 436 gram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilo 436 gram eroin ele geçirildi.


Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde seyahat eden şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada sırt çantası içerisinde 2 kilo 335 gram eroin ele geçilirken, aynı noktada devam eden faaliyet esnasında durduran başka bir yolcu otobüsünde seyahat eden şüphelinin oturduğu koltuk kılıfı arasına gizlenmiş vaziyette ise 101 gram eroin ele geçirildi. Toplamda 2 kilo 436 gram eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

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