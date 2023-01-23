Van'da 2 organizatör tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan 2 ayrı operasyonda 5 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır" denildi.