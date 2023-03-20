Van'da 2 organizatör tutuklandı

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 7 operasyonda; 17 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır” denildi.