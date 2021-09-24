Van'da 2 pitbull'a el konuldu

Van'da pitbull cinsi 2 köpeğe el konulurken 4 kişiye ise 28 bin TL idari para cezası uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili “HAYDİ” uygulaması üzerinden gelen ihbarlarla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde 2 pitbull cinsi köpeğin bir sokak köpeğine saldırması olayıyla ilgili 4 şahıs yakalanmış, şahıslara 5199 sayılı kanuna göre toplam 28 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. 2 saldırgan yasaklı ırk köpeğe el konularak Van Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Evi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. İlimiz Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz Mahallesi Arkboyu mezrasında kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 3 şahsa ise 4915 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan toplam 15 bin 300 TL idari para cezası uygulanmış, 17 adet keklik doğa koruma ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.