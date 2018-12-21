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Van'da 2 valiz içerisinde 55 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesine bir bir minibüste yapılan aramada 2 valiz içerisinde 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Terzioğlu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada minibüste bulunan 2 adet valiz içerisine zulalanmış 121 paket halinde toplam 55 kilo 328 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.A. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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