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Van'da 20 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 04-06 Aralık 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda toplam 20 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Y), G.D. ve M.T. isimli 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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