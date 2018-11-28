Van'da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hakkâri-Bitlis karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada 20 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan B.A. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.