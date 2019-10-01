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Van'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Özalp ilçesinin İran sınırında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Özalp ilçesinin İran sınırında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. İlçenin Yumruklu Mahallesi'ndeki sınır hattında kaçakçıların kullandığı tespit edilen güzergâhta düzenlenen operasyonda 40 paket halinde 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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