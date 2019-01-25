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Van'da 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Gevaş-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Atalan Yol Kontrol ve Arama Noktasına gelen İran plakalı bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Hareketlerinden şüphelenilen İran uyruklu şoförün yapılan üst aramasında, cebine gizlediği iki ayrı şeffaf naylon içerisinde 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak şüpheli sürücü gözaltına alındı.

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