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Van'da 2018 yılında 72 yaralı yaban hayvanı tedavi edildi

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında yaralı olarak kendilerine getirilen 72 yaban hayvanını tedavi ettirdi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içerisinde duyarlı vatandaşlar tarafından kendilerine 72 yaralı yaban hayvanını getirildi. Yaralı hayvanlar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilerek tedavi altına alınırken, tedavileri tamamlanan ve uçabilecek durumda olan 46 yaban hayvanı halkalama yapıldıktan sonra tekrar özgürlüklerine kavuştular.

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