Van'da ‘2023 Eğitim Vizyonu' çalıştayı

Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘2023 Eğitim Vizyonu' çalıştayı gerçekleştirildi.

TED Kolejinde düzenlenen çalıştaya; İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Ayşin, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fuat Tanhan, YYÜ akademisyenleri, eğitimci ve STK yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Ayşin, “2023 Eğitim Vizyonu; sabır, emek, samimiyet ve fedakârlık isteyen ve eğitim öğretim konusundaki atılım ve şahlanış stratejimizin yol haritasını ifade etmektedir. Türkiye'nin artık eğitim öğretim alanında sıçrama yapma, nicelikten niteliğe bir şahlanışı ve hamleyi gerçekleştirme zamanı gelmiştir. Bugün burada Bakanımızın 2023 Vizyon Belgesinin tüm paydaşlarla paylaşılması adına toplandık. Eğitimi bir bütün olarak ele almamız gerekir. Bu anlamda çalıştayda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalıştayın ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacının; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu kaydetti. Ceylani, “Unutulmamalıdır ki her eğitim sistemi, öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve hiçbiri öğretmeninin niteliğini aşamaz. İnsan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrensel, uygulamada yerli; esnek, beceri ve görgü odaklı; hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemekle tecessüm edecektir” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda konuşan YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fuat Tanhan'ın da bir konuşma yapmasının ardından İlçe Proje Koordinatörü Hakan Durğun tarafından 2023 Eğitim Vizyonu genel hatlarıyla anlatıldı. Çalıştay; 18 çalışma grubunda 140 katılımcının sorun analizi çalışmaları ile sona erdi.