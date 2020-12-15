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Van'da 21 kilo 625 gram eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir araçta 21 kilo 625 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir araçta 21 kilo 625 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada 42 paket halinde 21 kilo 625 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.


Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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