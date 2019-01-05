Van'da 21 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonete arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın doğal boşluklarına zulalanmış 40 paket halinde toplam 21 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınan H.A. isimli şüpheli

şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.