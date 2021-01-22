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Van'da 21 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 21 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 21 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada 41 paket halinde toplam 21 kilo 20 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak şüpheli Ş.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

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