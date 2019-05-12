Van'da 219 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki 3 metruk binada yapılan aramada 219 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçenin Karşıyaka Mahallesi Yeditepe 1. Sokak üzerinde bulunan 3 ayrı metruk binada arama yaptığı belirtildi. Aramada; 173 Afganistan, 41 Pakistan, 4 Sri Lanka, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 219 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ederken, yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.