Van'da 220 adet altın sikke ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsın özel bir kargo firması aracılığıyla il dışından yüklü miktarda sikke temin ettiği bilgisi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, elinde bulunan paket ile yaya olarak ilerleyen şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, elindeki paketin içerisinde bulanan telefon kutusunda 220 adet altın sikke ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.