Van'da 221 kaçak göçmen yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Değirmitaş Mahallesi'nde plakası tespit edilen kamyonla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli kamyonu yakın takibe alan jandarma ekiplerince yapılan kontrolde ülkemize yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 153 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Öte yandan Muradiye ve Gürpınar ilçelerinde de 68 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 221 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan 221 yabancı uyruklu göçmen işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ise adli makamlarca tutuklandı.