Van'da 222 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 222 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Horhor 1. Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 222 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, ikamet sahibi H.K. hakkında ise işlem yapıldı.