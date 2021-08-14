Van'da 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, İpekyolu ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Narkotik Dedektör Köpeği Magnum ile yapılan aramada, 251 paket halinde 155 kilo 500 gram, Başkale ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 140 paket halinde 71 kilo 326 gram olmak üzere toplam 391 paket halinde 226 kilo 826 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 5 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.