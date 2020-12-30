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Van'da 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada toplam 23 paket halinde 23 kilo 105 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü A.A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

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