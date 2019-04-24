Van'da '23 Nisan Festivali'

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Ortaokulu tarafından '23 Nisan Festivali' düzenlendi.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Van'da da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet Ortaokulu tarafından düzenlenen ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği '23 Nisan Festivali'nde çocuklar gönüllerince eğlendi. Kermes eşliğinde düzenlenen festival; çocuklar tarafından oynanan yoğurt yeme, çuvalla zıplama ve halat çekme yarışmaları ile sona erdi.

Festival sonunda bir açıklamada bulunan Okul Müdürü Seyithan Ekinci, "Büyük dünyanın küçük sahipleri olan çocuklarımıza Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen bu coşkulu günde bizler de okul olarak onları mutlu etmek istedik. Ülkenin geleceği olan çocuklarımızın bugünü doyasıya yaşamaları için elimizden geleni yaptık ve her zaman da yapacağız" dedi.