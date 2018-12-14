Van'da 24 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Erciş karayolu üzerinde yapılan yol kontrolü esnasında, durdurulan açık kasa kamyonette arama yapıldı. Kasanın taban kısmına yapılmış özel bölgeye gizlenmiş vaziyette 5 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Yeşilalıç Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli bir araçta ise 18 bin 930 paket olmak üzere toplam 24 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.