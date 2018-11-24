Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Van'da düzenlenen programla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Sabah saatlerinde valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Van Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin genç nüfusu olduğunu vurgulayarak, “Bizler; bu genç ve dinamik nüfusu, dünyadaki değişim ve dönüşümü yakından takip edebilen, erdemli, ahlaklı, bilim, sanat ve edebiyat alanında donanımlı insanlar olarak eğitebilirsek, 21.Yüzyıl hedeflerimizi yakaladığımız, Türkiye'nin gerçek anlamda küresel bir güç olduğu bir yüzyıl olabilecektir. Bu nedenle göreve başladığımız günden itibaren eğitim konusu, bizim hep gündemimizde birinci sırada yer aldı. Bu noktada gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz, kaymakamlıklarımız ve gerek diğer kuruluşlarımızla birlikte Van'da eğitim alanında çıtayı daha yükseklere taşıyabilmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleği olduğuna değinerek, “Öğretmen; insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan, yol gösteren ve topluma arkasını dönmeden, toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. Öğretmen; her işi bilen, her işi yapan, bilgi deposu ve ayaklı kütüphane olmak yerine; bilgi kaynaklarını öğreten, yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran bir kişidir” ifadelerini kullandı.

Aday ve emekli öğretmenler adına yapılan konuşması ile süren program, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi, aday öğretmenleri yemini ve oratoryo ile sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, ilçe milli eğitim müdürleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.