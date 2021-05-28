Van'da 24 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 24 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Yapılan çalışmalar kapsamında 22 parça halinde toplam 11 kilo 300 gram eroin maddesi ve 14 parça halinde toplam 13 kilo 490 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak N.Ç. ve B.K. isimli şahıslar ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.