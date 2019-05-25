İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı

Van merkez Tuşba ilçesinde ilçesinde yaklaşık 25 metrelik derinliğinde kuyuya düşen yavru keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde meydana geldi. Selman Kızıltaş isimli vatandaşa ait yavru keçi, yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Keçinin kuyu düştüğünü fark eden sahibi Kızıltaş, kendi imkânları ile keçiyi çıkaramayacağı için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen keçi için seferber oldu. Halatla birlikte kuyuya inen itfaiye eri, yavru keçiyi kucağına alarak kuyudan kurtardı. Kuyudan kurtarılan yavru keçi, sahibine teslim edilirken, olay yerinde toplanan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.