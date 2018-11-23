Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Van'da 251 genç çiftçiye 7 milyon 530 TL'lik hibe desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından genç çiftçilerin tarım ve hayvancılığa yönlendirilmesi, ülke ekonomisinde tarım ve hayvancılık sektörünün canlı tutulması ve genç çiftçilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin TL hibe desteğinden Van ili toplam 251 genç çiftçinin proje başvurusu Bakanlıkça onaylanarak desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçilere yurt içinden temin edilen 123 çiftçiye 5'şer baş olmak üzere toplam 615 baş büyükbaş sığır, 12 çiftçiye 5'şer baş olmak üzere toplam 60 baş manda; 2 çiftçiye 37'şer baş olmak üzere toplam 74 baş kıl keçisi; 62 çiftçiye 34'şer baş olmak üzere toplam 2108 baş akkaraman koyunun dağıtımı tamamlandı. Ayrıca il genelinde 2018 yılında 27'si arıcılık, 7'si kanatlı yetiştiriciliği tesisi, 5'i mantar üretimi tesisi, 5'i kapama meyve bahçe tesisi, 5'i örtü altı tesisi ve 3'ü de tıbbi aromatik projesi olmak üzere 251 proje ile toplamda 7 milyon 530 bin TL'lik proje bütçesini çiftçilere kullandırdı. Böylelikle 2018 yılına ait genç çiftçi projeleri tümünü tamamlanarak takibi yapılıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş; "Bu projenin ülkemiz ve ilimiz hayvancılığına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin genç çiftçilerimize hayırlı olmasını, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Bu proje 3 yıl devam edecek, 3 yıl boyunca çiftçilerimiz hayvanlarını ellerinden çıkarmayacak ve üretimlerinin her aşaması sürekli bizim kontrolümüzde olacaktır" dedi.