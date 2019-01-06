Van'da 26 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünce merkez ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 26 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "4 Ocak 2019 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, İpekyolu Karpuzalan Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 34 plaka sayılı araçtan 5 bin 500 paket, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hicret 2. Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında yapılan aramada ise 20 bin 750 paket olmak üzere toplam 26 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili B.K., R.D., G.T. ve K.S. isimli 4 şahıs hakkında '5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapılmış olup, ilimiz merkez ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.