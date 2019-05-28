Van'da 26 bin 250 paket sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Yaylıyaka Mahallesi'nde yapılan devriye görevini sırasında Van Gölü kıyısında poşetler içerisinde toplam 26 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Elde edilen gümrük kaçağı sigaralarla ilgili şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.