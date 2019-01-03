Van'da 26 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 26 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Muradiye ilçesi Van-Doğubayazıt Caddesi üzerinde şüphe üzerine 61 plakalı sayılı çekiciye bağlı 34 plakalı dorsede arama yapıldı. Yapılan aramada; toplam 26 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö. isimli şahıs ise, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.