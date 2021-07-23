Van'da 265 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde tespit edilen kapalı kasa kamyonette narkotik detektör köpeği 'Irmak' ile atama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 564 paket halinde toplam 265 kilo 100 gram eroin maddesi, ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak şüpheli M.Ü. ve G.Ü. isimli şahıslar hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır" denildi.