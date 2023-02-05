İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 72, Başkale'de 3, Çatak'ta 95, Erciş'te 60, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 11, Muradiye'de 7 ve Saray ilçesinde ise 11 olmak üzere toplam 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.