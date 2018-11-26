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Van'da 28 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 28 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 28 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda üç ayrı araçtan toplam 28 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ü., H.G. ve S.Ü. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.

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